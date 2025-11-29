Andre Duarte, fostul fundaș central al celor de la FCU Craiova, ar fi bătut palma cu gruparea patronată de Gigi Becali.

Reacția maghiarilor după ce Mihai Stoica a confirmat transferul lui Andre Duarte la FCSB

Chiar Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a fost cel care a anunțat mutarea și care a dezvăluit și ce contract i se pregătește lui Duarte, cu o durată de doi ani și jumătate.

Mutarea este una complicată. Chiar dacă oficialul de la FCSB spune că totul este stabilit, maghiarii anunță că situația fotbalistului la Ujpest, echipa la care a evoluat în ultimul an și jumătate, este departe de a se fi încheiat.

Andre Duarte și-a anunțat plecarea de la Ujpest prin intermediul unui mesaj postat pe rețelele sociale, însă maghiarii susțin că totul a fost doar o manevră din partea fotbalistului pentru a-și forța plecarea. Duarte ar fi vrut să plece liber de contract de la Ujpest, lucru inacceptabil pentru conducerea clubului maghiar, care ar fi decis să îl acționeze în instanță pe fundașul portughez.

Între timp, publicația Nemzeti Sport a reacționat după anunțul făcut de Mihai Stoica: ”Mihai Stoica, conducătorul celor de la FCSB, e convins că Andre Duarte își va continua cariera la clubul bucureștean după ce o va părăsi pe Ujpest FC.

Cu mai puțin de o săptămână în urmă am scris că Andre Duarte, care fusese exclus din lotul lui Ujpest FC din motive disciplinare, și-a anunțat plecarea pe rețelele de socializare.

Din partea alb-violeților nu a fost făcut încă niciun anunț, astfel că, în mod oficial, contractul jucătorului este încă valabil”, a scris Nemzeti Sport.

Andre Duarte semnează cu FCSB

Anunțul transferului lui Duarte la FCSB a fost făcut de Mihai Stoica, care a precizat că fostul fundaș al echipei lui Adrian Mititelu este așteptat să semneze un contract valabil până în vara anului 2028.

"Vom aduce un fundaș central. Am bătut palma cu Andre Duarte. Încă nu s-au semnat documentele, dar suntem înțeleși. Se lucrează la documente. E vorba de un contract care se întinde pe doi ani și jumătate.

Vrem să mai aducem un mijlocaș central și un fundaș stânga", a spus Mihai Stoica, vineri, la Fanatik.

