Sportivii ruşi nu vor putea reprezenta Rusia la JO 2026: care este motivul

La acest moment, nimic nu poate schimba decizia CIO de a permite sportivilor ruşi să participe la Jocurile Olimpice de iarnă din februarie decât ca persoane individuale reprezentându-se pe sine, a precizat Coventry, într-un interviu publicat vineri, pentru Corriere della Sera.

CIO a interzis Rusia şi Belarus după declanşarea războiului din Ucraina, în februarie 2022, forul olimpic stabilind, în septembrie 2025, că sportivii ruşi şi belaruşi care vor concura la Milano-Cortina o vor face doar ca sportivi individuali neutri, fără să poarte drapelul naţional şi fără să li se intoneze imnul de stat al ţării lor.

Coventry a mai spus, în altă ordine de idei, că desfăşurarea Jocurilor Olimpice în mai multe localităţi, aşa cum sunt organizate în acest an de Italia, ar putea deveni ''noua normalitate'', iar Olimpiada de iarnă de la Milano-Cortina 2026 ar putea ''să reprezinte o îndrumare utilă pentru viitor''.

Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 se vor desfăşura în perioada 6-22 februarie.

Agerpres

