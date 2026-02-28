Emma Aicher, a cincea victorie la Cupa Mondială de schi alpin

Dublu medaliată cu argint la coborâre şi combinată pe echipe (unde a participat la slalom!) la Jocurile Olimpice, polivalenta sportivă germană în vârstă de doar 22 de ani a rămas cu o mare frustrare la Super G după abandonul de la Cortina.

Cu numărul 12 pe tricou, sub soarele Andorrei, Aicher a reuşit mai bine decât celelalte concurente să menţină viteza, în ciuda unei piste cu porţiuni lungi plate. Ea a terminat cu 88 de sutimi înaintea neozeelandezei Alice Robinson, în timp ce elveţianca Corinne Suter, câştigătoarea coborârii de vineri, a completat podiumul (+ 98/100).

Cu această a 5-a victorie (al 9-lea podium) în Cupa Mondială şi cele 100 de puncte care o însoţesc, Aicher se repoziţionează în cursa pentru globul super-G, dominată în continuare de italianca Sofia Goggia, în ciuda locului 6 ocupat sâmbătă, news.ro.