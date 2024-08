Cornea şi Enache au prins in extremis finala, dar au adus prima medalie olimpică a României în istorie în proba masculină de dublu vâsle.

Marian Enache, după medalia de la JO 2024: "Am fost într-o continuă durere. Și în timpul curselor, la fel"

Cei doi sportivi români au declanşat un sprint devastator pe ultimele sute de metri ale cursei, desprinzându-se decisiv într-o cursă câştigată cu timpul de 6 min 12 sec 58/100.

Marian Enache, cel care va împlini 29 de ani pe 5 august, a spus la scurt timp după cursă că încă nu realizează performanța incredibilă reușită alături de colegul său, Andrei Cornea. Ambii au vorbit despre sacrificiile pe care un sportiv trebuie să le facă pentru o medalie olimpică, inclusiv despre obligația de a deveni "frate cu durerea" într-un sport atât de dur.

"Mă simt foarte bine. Adrenalia mi-a scăzut. Acum se simte oboseala. Încă nu îmi vine să realizez, dar după o zi pe alta voi realiza ce s-a întâmplat. Sunt foarte fericit pentru asta. Am venit aici pentru a obține medalie. Am știut că este posibil. Am muncit foarte mulți ani pentru această medalie, încă nu îmi vine să cred că suntem campioni olimpici, dar merităm.

Trebuie să fim frați cu durerea. Sportul nu e ușor. Vâslim în condiții de nedescris. Vând, ploaie, valuri de șalupe, valuri de la condiții meteo nefavorabile, antrenamente duse la o intensitate de nedescris și multe altele. Am fost într-o continuă durere. Și în timpul curselor, la fel, o durere continuă.

Visul nostru s-a împlinit. Am simțit multă emoție din partea tuturor. Am simțit empatie, bucurie, bucuria visului olimpic. E de nedescris! Am plâns, bineînțeles. Nu mi-au tremurat picioarele pe podium, ci inima, sufletul. Copilul din mine a ieșit la suprafață. Am lăcrimat, m-am simțit bine. Cine nu s-ar fi simțit bine în locul meu? Tot timpul e un copil în noi pe care trebuie să îl mulțumim cumva, prin orice mijloc. Trebuie să îi oferi ceva cu drag, să ne deschidem, să fim iubitori și să ne bucurăm de oamenii care au succes. Sunt foarte fericit pentru David și toți românii care au luat o medalie la această competiție. Am stat lângă David Popovici în avion, chiar ne-am uitat la un film împreună. Chiar mă gândeam că vom fi amândoi medaliați la Jocurile Olimpice. Ce frumusețe, ce fericire!

Mulțumim familiei, românilor care ne-au susținut. Sunt convins că o întreagă planetă s-a uitat la noi și toată România ne-a susținut. Eu sunt din județul Gorj, am avut oltenii de partea mea și de partea lui Andrei", a spus Marian Enache.

Andrei Cornea: "11 luni pe an în cantonament, dar merită orice efort"

La rândul său, Andrei Cornea a spus că s-a obișnuit cu cantonamentele extrem de lungi și declară 2024 drept cel mai frumos an din viața sa.

"Ai șansa o dată la patru ani să faci acest lucru și e cel mai mare lucru pe care îl poți face în sport.

11 luni pe an în cantonament? După cum se vede, merită orice efort! Anul ăsta am stat mai puțin în cantonament, e o excepție. Cantonamentul de la Snagov este a doua noastră casă. Acolo trăim. Acasă mergem doar în vizită.

Este cel mai frumos an din orice punct de vedere. Am încheiat un ciclu competițional cum poate multă lume își dorește. De acum, ne bucurăm de această medalie, de această victorie, de această istorie. Am scris o istorie! Mergem într-o meritată pauză și vedem ce va urma", a spus Andrei Cornea.

La finalul interviului, Marian Enache și Andrei Cornea s-au fotografiat cu medaliile olimpice și au arătat la camere palmele pline de bătături.

Cine sunt Marian Enache și Andrei Cornea

Deși Andrei Cornea (25 de ani) și Florin Enache (29 de ani) au făcut echipă doar din această iarnă, chimia dintre ei a fost evidentă de la primele curse. Anterior, cei doi au concurat împreună în barca de patru vâsle la Campionatul Mondial din 2023, unde au obținut calificarea la Jocurile Olimpice cu un loc 7. Selecția pentru dublu vâsle a venit în urma unui proces riguros coordonat de antrenorul italian Antonio Colamonici, care a testat sportivii în probe individuale înainte de a forma echipajele.

Primul lor test major ca echipaj a fost Campionatul European de la Szeged din 2024, unde au uimit lumea canotajului cu performanțe excepționale. Au câștigat atât semifinala cât și finala la diferențe considerabile, anunțând astfel că sunt pregătiți să lupte pentru medalii la Jocurile Olimpice.

Parcursul individual

Andrei Cornea și-a început cariera în canotaj la vârsta de 15 ani, fiind descoperit de antrenorul Vasile Avrămia în timpul unei vacanțe petrecute la bunici, în satul Ruși, aproape de Fălticeni. Crescut în atmosfera pitorească a locurilor descrise de Ion Creangă, Andrei a fost atras de sport și a progresat rapid, ajungând în doar doi ani la lotul de tineret al României.

Florin Enache, un uriaș de 2,02 metri, a fost remarcat la 14 ani în orașul său natal, Aninoasa, datorită staturii sale impresionante. A început la CS Bega Timișoara, iar după patru ani a ajuns la lotul național. Florin s-a remarcat prin rezultate istorice, fiind parte din echipajele care au adus primele medalii pentru România în probe precum dublu vâsle și patru rame.

Complementaritatea în barcă

În echipajul lor, Florin Enache ocupă poziția de stroc, impunând ritmul, în timp ce Andrei Cornea se descrie ca fiind "umbra" partenerului său. Această dinamică, combinată cu experiența lui Florin și entuziasmul lui Andrei, a creat o sinergie perfectă care i-a propulsat spre vârful ierarhiei mondiale.

Drumul spre succesul olimpic nu a fost lipsit de obstacole. Florin Enache a trecut printr-o perioadă dificilă după Jocurile Olimpice de la Tokyo, unde a concurat în dublu vâsle alături de Ionuț Prundeanu, terminând pe un dezamăgitor loc 9. Această experiență l-a făcut să se gândească la retragere, dar a găsit puterea să continue, revenind "mai puternic și mai stabil psihic".

Pentru Andrei Cornea, medalia de aur de la Campionatul European din 2024 a reprezentat un moment definitoriu. El păstrează această medalie agățată de oglinda retrovizoare a mașinii sale, ca o amintire constantă a succesului și a muncii depuse.

Viața în afara competiției

Ambii sportivi și-au găsit jumătățile în lumea canotajului. Andrei Cornea este logodit cu Mădălina Moroșan, componentă a lotului olimpic feminin al României, cerând-o în căsătorie în primele momente ale anului 2024. Florin Enache este, de asemenea, logodit cu o fostă canotoare, deși preferă să-și țină viața personală departe de lumina reflectoarelor.

Jocurile de la Paris sunt în buzunarul tău, de la ceremonia de deschidere până la ultima medalie! Cu VOYO ai acces LIVE la canalele TVR și poți urmări Jocurile de la Paris de oriunde vrei tu, pe orice device!

*Program disponibil prin retransmisia integrală și nealterată a canalelor TVR conform regulilor must-carry