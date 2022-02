Un puști de 17 ani a fost ales cel mai bun hocheist de la Jocurile Olimpice!

Tânărul hocheist slovac Juraj Slafkovsky (17 ani, 1,93 metri și 102 kilograme) a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului olimpic de la Beijing.

Medaliat cu bronz cu naționala Slovaciei, el a marcat 7 goluri în cele 7 meciuri jucate la Jocurile Olimpice, a devenit și golgheterul competiției și acum se pregătește de draftul NHL, unde cu siguranță va ocupa prima poziție.

Slafkovsky a plecat de tânăr din Slovacia, mai întâi la Red Bull Academy Salzburg din Austria și apoi la TPS Turku, în Finlanda, unde evoluează în prezent.

Portar: Patrik Rybar (Slovacia);

Fundași: Mikko Lehtonen (Finlanda), Yegor Yakovlev (Rusia);

Atacanți: Juraj Slafkovsky (Slovacia), Sakari Manninen (Finlanda), Lucas Wallmark (Suedia).

Finlanda este noua campioană olimpică la hochei pe gheață: cea mai ”bătrână” echipă din competiție a câștigat duminică finala cu Rusia, scor 2-1.

