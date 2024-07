Medalia olimpică este singurul trofeu care lipsește din palmaresul Federației Române de Tenis de Masă. După ce la Tokyo , „tricolorii” s-au situat de două ori pe locul 5, acum sportivii văd în fața ochilor doar podiumul de la Paris. De altfel, jucătorii români de tenis de masă recunosc că în ultimii ani doar la Jocurile Olimpice le-a stat gândul.

„A venit momentul nostru”, au spus „tricolorii” de la tenis de masă înaintea plecării spre Franța. România are reprezentanți la Jocurile Olimpice atât în proba pe echipe – acolo unde fetele noastre – Eliza Samara, Benadette Szocs, Adina Diaconu și Andreea dragoman - sunt favorite 4, la simplu fete, simplu băieți (prin Eduard Ionescu și Ovidiu Ionescu), dar și la dublu mixt, prin Bernadette și Ovidiu.

Sportivii mărturisesc că ani la rând s-au gândit doar la această ediție a Jocurilor Olimpice

“Pot să spun că în ultimii 2 ani m-am gândit doar la Jocurile Olimpice, am lăsat totul la o parte”, a declarat pentru Sportsnet Bernadette Szocs, componentă a lotului național de tenis de masă.

„Aproape mereu m-am gândit la JO. Este visul și dorința fiecărui sportiv în primul rând să participe la JO. Am fost deja la două ediții, dar acum simt că pot oferi mai mult, mă simt bine atât fizic, cât si psihic” – Ovidiu Ionescu, componentul echipei naționale de tenis de masă.

„De 2 ani mă gândesc permanent la JO, am avut o perioadă în care mă gândeam excesiv și acest lucru nu mi-a făcut bine deloc, dar ușor, ușor am reușit să mă adaptez și cu gândul, și cu presiunea și cumva am reușit să aduc totul pe o linie dreaptă” – Adina Diaconu, componentă a lotului național de tenis de masă.

Sportiva cu cele mai multe prezențe la Jocurile Olimpice din lotul României de tenis de masă este Eliza Samara, care acum, la Paris, bifează a cincea participare la cea mai importantă competiție a lumii.

„Este un vis că m-am calificat. La edițiile anterioare era mult mai ușor să te calific, acum s-a schimbat sistemul și trebuie să joci foarte mult, multe turnee, să obții rezultate bune, altfel pici în ranking. Faptul că ne-am calificat și pe echipe, și la simplu și la mixt înseamnă că suntem toți într-o formă bună” – Elizabeta Samara, componenta lotului național de tenis de masă.

Și-au aflat adversarii de pe tabloul principal

„Tricolorii” și-au aflat adversarii atât la echipe, cât și la simplu și dublu mixt. Echipa României începe competiția în optimi, contra Indiei, pentru ca apoi, în cazul unei victorii, să se dueleze cu învingătoarea dintre Germania și SUA.

La simplu fete, Eliza Samara se va duela cu Solomiya Brateyko din Ucraina, iar Bernadette Szocs cu Zhou Jingyi din Singapore. Și băieții au adversari puternici în 32- imi: Edi Ionescu îl întâlnește pe nigerianul Quadri Aruna, iar Ovidiu Ionescu pe croatul Andrej Gacina.

În competiția de dublu mixt, perechea în care ne punem speranțe la medalie, Bernadette Szocs/Ovidiu Ionescu va juca în optimile de finală cu australienii Nicholas Lum/Minhyung Jee.