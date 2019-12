ZLATAN TOCMAI SI-A ANUNTAT NOUA ECHIPA! "Voi merge la o echipa care trebuie sa castige din nou! Ne vedem in curand" Unde se duce suedezul

Zlatan Ibrahimovic (38 ani) a anuntat care va fi viitorul sau.

Intr-un interviu acordat revistei GQ Italia, suedezul vorbeste despre viitoarea sa echipa si planurile sale de viitor. Din declaratiile sale, Zlatan a lasat de inteles ca se intoarce in Italia, la fosta sa echipa, Milan.

"Voi merge la o echipa care trebuie sa castige din nou. Care trebuie sa isi reinnoiasca istoria, care cauta o provocare impotriva tuturor. Doar asa as putea gasi stimulii necesari pentru a surprinde din nou. Ca fotbalist, nu e vorba doar sa alegi o echipa, sunt si alti factori de luat in seama. Inclusiv interesul familiei mele...Ne vedem in curand, Italia!", a declarat Zlatan in GQ Italia.

Zlatan has been linked to a return to AC Milan.@Ibra_official today: "I'll see you in Italy soon" ???? @brfootball pic.twitter.com/r66bwPSDix — Bleacher Report (@BleacherReport) December 4, 2019

Zlatan Ibrahimovic a jucat din 2018 pana in prezent la LA Galaxy, echipa de la care a decis sa plece. Suedezul a cumparat 25% din actiunile clubului suedez Hammarby. Este cotat la 3.5 milioane de euro, conform Transfermarkt.