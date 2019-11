BREAKING NEWS: Tocmai si-a anuntat Zlatan viitoarea echipa?! Surpriza URIASA: cu cine ar putea semna

Zlatan Ibrahimovic si-a incheiat contractul in MLS, cu LA Galaxy, si revine in Europa.

Dupa ce a negociat cu mai multe cluburi din campionatele tari ale continentului, Zlatan e asteptat sa-si anunte decizia in cel mai scurt timp. Si ar putea sa fie una surprinzatoare! Ibrahimovic a postat pe Instagram un video de cateva secunde cu tricoul lui Hammarby! Fanii viseaza deja!

Hammarby a terminat sezonul in Suedia pe locul 3, la egalitate cu Malmo si la un punct in spatele lui Djurgarden.

Pe contul de Wikipedia al lui Zlatan, in dreptul echipei la care joaca apare deja Hammarby.

Ibrahimovic (38 de ani) are campionate castigate in Spania, Italia, Franta si Olanda. In nationala Suediei are 116 aparitii si 62 de goluri marcate. Ibra e un produs al lui Malmo, de unde a plecat in 2001 catre Ajax.