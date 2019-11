ASTA e MAGIA FOTBALULUI! Ultimul meci, ultimul gol in IMPARATIA lui Zlatan! Finalul intrece ORICE IMAGINATIE! Ce s-a intamplat cu ZEUL care i-a luat fata lui Ibra

Zlatan Ibrahimovic e dusman la Malmo dupa ce s-a implicat la rivala Hammarby!

Aseara, meciul echipei suedeze cu Dinamo Kiev a fost cu dedicatie speciala pentru un alt erou al echipei, Markus Rosenberg. Asteptat sa ajunga la acelasi nivel cu Ibra, Rosenberg a avut o cariera sub nivelul potentialului sau. Atacantul a ajuns la 37 de ani, ultimii 5 petrecuti la Malmo, echipa unde si-a inceput drumul in fotbalul profesionist.

Contra lui Dinamo Kiev, Rosenberg a jucat pentru ultima data in fata propriilor fani. Si s-a asigurat ca partida le va ramane in memorie suporterilor pentru mult timp. Rosenberg a avut parte de o primire speciala: o coregrafie pe tot stadionul. Le-a rasplatit fanilor gestul cu doua goluri. Cel de-al doilea, din care s-a facut 4-3, marcat in minutul 6 de prelungiri, la ultima actiune a meciului. Scenele care au urmat sunt greu de comentat in cuvinte. :)

Cu victoria obtinuta aseara, Malmo a trecut pe 2 in grupa B, cu 8 puncte, doua peste vicecampioana Ucrainei. Malmo are prima sansa la calificarea in primavara europeana, dar ii trebuie victorie cu FC Copenhaga, pe 12 decembrie, in deplasare. Copenhaga e deja trecuta in saisprezecimi.



This is 37-year-old Markus Rosenberg scoring an injury-time winner in his last home game for Malmo, a club where he’s spent 23 years of his career. Magical.pic.twitter.com/yLkPWM7bOb — Liam Tyler (@tyler_lj) November 29, 2019

Markus Rosenberg se va retrage din fotbal la finalul anului. In cariera, fotbalistul a mai trecut pe la Ajax, Werder Bremen sau West Bromwich Albion.