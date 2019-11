Au dat foc la statuie! FANII lui Malmo si-au iesit din minti! Au mers in centrul orasului si au vandalizat statuia mareului Zlatan! VIDEO SOCANT

Fanii lui Malmo au dat foc statuii lui Zlatan din centrul orasului.

Zlatan Ibrahimovic a postat marti pe contul sau de Instagram un video cu tricoul celor de la Hammarby. Presa internationala a speculat pe seama acestui lucru si s-a grabit sa afirme ca aceasta va fi noua echipa a starului suedez. Adevarul este insa altul: Ibrahimovic devine patronul clubului suedez.

Anuntul a fost facut in mod oficial in aceasta dimineata si pe site-ul oficial al formatiei suedze. "Saptamana aceasta, reprezentantii clubului Hammarby s-au intalnit cu firma AEG si Zlatan Ibrahimovic in Los Angeles. AEG a informat Hammarby ca a vandut jumatate din proprietatea sa catre Ibrahimovic, ceea ce inseamna ca Ibrahimovic devine proprietarul acestor actiuni", se arata in comunicatul clubului.

Potrivit tranzactiei, Ibrahimovic va detine 25% din actiuni. Starul suedez promite sa transforme Hammarby intr-o forta a Peninsulei Scandinave si a Europei.

Initial, fanii celor de la Malmo au reactionat pe retelele de socializare si au spus ca pentru ei Ibrahimovic nu mai inseamna decat fotbalistul care a plecat de la Malmo in schimbul a 8,2 milioane de euro. Insa nu s-au oprit aici. In aceasta seara, s-au dus si au dat foc statuii lui Zlatan din centrul orasului Malmo.