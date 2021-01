Weston McKennie de la Juventus a fost intervievat in limba italiana! Reactia americanului a facut INCONJURUL PLANETEI

Juventus s-a impus in fata lui Bologna, scor 2-0, in ultimul meci din campionat.

Americanul Weston McKennie a inchis tabela pentru torinezi, iar la finalul partidei a oferit o reactie care a devenit virala, dupa ce reporterul i-a pus intrebari in italiana, limba pe care deocamdata nu o cunoaste suficient de bine.

McKennie a reusit al treilea lui gol pentru Juventus in Seria A, iar dupa partida a fost unul dintre jucatorii care a oferit interviuri. Reporterul i-a pus prima intrebare in limba italiana, iar dupa ce a vazut reactia fotbalistului, jurnalistul a spus: "Nu-ti face griji, voi traduce la final."

"Surprinzător, am inteles partea in italiana. E o victorie importanta pentru noi, ambele echipe din Milano au pierdut puncte etapa aceasta", a fost raspunsul americanului.

In victoria cu Bologna, Radu Dragusin a fost lasat pe banca de rezerve de catre Pirlo. Datorita acestui succes, Juventus este pe locul 4 in Seria A, fiind la 6 puncte in spatele liderului AC Milan, dar avand un meci mai putin disputat.

Weston McKennie a fost imprumutat de italieni in acest sezon de la Schalke 04. In cele 21 de partide jucate in tricoul "Batranei Doamne", americanul a puncatat de 4 ori si a oferit 2 pase de gol.