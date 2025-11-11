Cristi Chivu pare că a parcurs deja un drum pe care alți antrenori români nu reușesc să-l parcurgă într-o carieră întreagă!

Pare incredibil acum însă, în iunie 2024, Chivu devenea șomer, după plecarea de la Inter U19. Astăzi, la 16 luni distanță, Chivu e antrenor principal la prima echipă a milanezilor, finalista Champions League și vicecampioana din Serie A. Mai mult decât atât, Chivu tocmai a dus Inter pe primul loc al clasamentului și are un procentaj impresionant al victoriilor, de când a fost numit în funcție: 73,6%.

„Salvarea lui Chivu? Un fotbal curajos!“

Cu astfel de cifre, care includ 14 victorii în 19 meciuri pe banca Interului, Cristi Chivu a devenit un subiect demn de studiu de caz pentru presa italiană. De aceea, s-a luat legătura cu Walter Sabatini, un director sportiv renumit, care e și bun prieten cu actualul antrenor al milanezilor.

În dialog cu Viva el Futbol, Sabatini a insistat că ce reușește Chivu la Inter nu reprezintă o surpriză pentru el.

„Mă așteptam să fie pregătit Chivu! Când s-a dus la Parma, am ținut legătură cu el și am vorbit foarte des. La Parma, salvarea lui Chivu a fost practicarea unui fotbal curajos. Ce face acum Chivu, la Inter, e o surpriză doar pentru cei care nu l-au urmărit la Parma! Pentru că, până să ajungă la Inter, Chivu a jucat un fotbal de calitate la Parma. Așa a adunat puncte pentru o echipă care era amenințată cu retrogradarea. Așa că, da, m-am așteptat la acest succes al lui Chivu, la Inter“, a spus Walter Sabatini.

