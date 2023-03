Mijlocașul belgian a semnat pe 30 ianuarie un contract până la finalul sezonului cu formația din Serie B, existând și posibilitatea de prelungire. Nainggolan venise după o perioadă de mai bine de trei luni în care nu a jucat.

Radja Nainggolan: "Beau și 20 de pahare într-o seară, dar după intru normal pe teren"

În octombrie 2022, Nainggolan a fost dat afară de la Antwerp, după ce a fost surprins fumând pe banca de rezerve înaintea unui meci de campionat. Cu doar câteva zile înainte, belgianul fusese și arestat pentru că a condus cu permisul suspendat.

Pe lângă aceste două episoade, Radja este cunoscut și drept un fan al alcoolului. Într-un interviu acordat recent, Walter Sabatini, fost director sportiv la mai multe cluburi din Italia, inclusiv la AS Roma, spunea despre Nainggolan că "dacă îi pui 7-8 pahare de băutură în față, le bea pe toate".

Nainggolan i-a dat replica plusând: "L-am sunat și i-am spus că 8 nu sunt multe. Beau și 20, dar apoi intru normal pe teren", a spus belgianul, într-un interviu pentru Corriere della Serra, citat de Gazzetta dello Sport.



Radja Nainggolan, cu țigări și alcool de Revelion, în 2018, când juca la AS Roma / Foto: Marca

Radja Nainggolan: "Am greșit că am fumat pe bancă, dar suntem oameni"

Radja a continuat apoi: "Când eram copil am suferit mult, familia mea era săracă. Am făcut mari sacrificii pentru a deveni fotbalist. Acum nu renunț, iar asta și datorită faptului că am un corp care nu este afectat de prostiile pe care le-am făcut".

În ceea ce privește scandalul de la Antwerp, când a fost filmat fumând pe bancă, fostul jucător de la Roma și Inter a spus: "Da, am făcut o greșeală, dar nu se poate întâmpla la ceva timp? Se întâmplă, suntem oameni. Nu e ca și cum trebuie să se vorbească o lună despre asta".

Radja Nainggolan și-a petrecut aproape toată cariera în Italia. A sosit în 2004, la vârsta de 16 ani, la Piacenza, iar ulterior a mai jucat la Cagliari (patru perioade diferite), AS Roma și Inter, cu ultima fiind campion în sezonul 2020/2021. În total, 367 de meciuri și 48 de goluri în Serie A.