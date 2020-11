VIDEO | Zlatan e DE NEOPRIT! Suedezul a reusit o noua reusita FABULOASA! Cum a marcat cu Udinese 

AC Milan continua perioada foarte buna si invinge si la Udine cu scorul de 2-1, detasandu-se in fruntea clasamentului din Serie A.

Zlatan Ibrahimovic a avut o noua prestatie foarte buna si a fost decisiv pentru echipa antrenata de Stefano Pioli. Atacantul de 39 de ani a marcat golul victoriei in minutul 83 al partidei printr-o executie in stilul sau caracteristic.

Dupa o centrare deviata a lui Ante Rebic, mingea a ajuns in careul de 6 m. al lui Udinese, de unde Ibrahimovic a trimis-o in plasa portii aparata de Juan Musso printr-o executie spectaculoasa pe spate.

Zlatan Ibrahimovic's (best player in the league) pic.twitter.com/oRbfPywYzS