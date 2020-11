Ianis, lasat pe banca de Gerrard inainte de meciul cu Benfica din Europa League! Rangers conduce la pauza cu un gol din penalty

Ianis Hagi a fost lasat pe banca de rezerve de Steven Gerrard in deplasarea de la Kilmarnock.

Romanul nu a impresionat in partida din grupele Europa League contra celor de la Lech Poznan. Dupa cele 70 de minute petrecute joi pe teren, Ianis a fost lasat pe banca de Gerrard in meciul din a 13-a etapa a campionatului.

Hagi nu este singura modificare facuta de antrenor in echipa de start a lui Rangers. Fata de meciul din Europa League, in locul lui Ianis si al lui Kamar Roofe, tehnicianul i-a trimis in teren pe Alfredo Morelos si Cedric Itten.

Iata cum arata echipa de start a lui Steven Gerrard: McGregor - Tavernieri, Goldson, Helander, Barisic - Aribo, Jack, Arfield - Itten, Morelos, Kent.

Inaintea meciului cu Kilmarnock, Rangers avea 32 de puncte, fiind lider in clasamentul din Premiership.