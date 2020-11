Pandemia are si efecte pozitive! Recordul INCREDIBIL stabilit de una dintre cele mai utilizate aplicatii din lume

Umanitatea trece prin probabil cea mai grea perioada de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, odata cu criza sanitare provocata de raspandirea Covid-19.

Dar in aceasta perioada foarte dificila exista si companii care se bucura de un real succes. Cel mai bun exemplu este reprezentat de Whatsapp, care a inregistrat de-a lungul acestei pandemii un record absolut de mesaje trimise pe zi in cadrul acestei aplicatii. Nu mai putin de 100 de miliarde de mesaje sunt trimise in fiecare zi prin aceasta aplicatie.

Ca o comparatie, cu 6 ani in urma numarul de mesaje trimise zilnic era aproape la jumatate.

In prezent, WhatsApp are doua miliarde de utilizatori in intreaga lume, la distanta considerabila fata de principalul concurent, Facebook, care are doar 1,3 miliarde de utilizatori.

