Yann Sommer ar putea rămâne doar ca rezervă a lui Guglielmo Vicario, principalul favorit al milanezilor.

Situația lui Yann Sommer, al cărui contract expiră în luna iunie, a devenit incertă. Portarul elvețian în vârstă de 37 de ani a comis mai multe erori în actuala stagiune, fiind pe antepenultimul loc în Serie A la capitolul goluri evitate. Oficialii Giuseppe Marotta și Piero Ausilio îi vor propune să continue la echipă, dar strict din postura de variantă de rezervă pentru sezonul următor.

Sommer nu a luat încă o hotărâre finală, urmând să decidă la vară, potrivit La Gazzetta dello Sport. Totuși, printre opțiunile sale s-ar număra inclusiv retragerea din fotbal.

Pentru a-l înlocui pe elvețian, prioritatea numărul unu a Interului este Guglielmo Vicario. Milanezii pregătesc o ofertă în perioada de mercato pentru portarul lui Tottenham, câștigător al trofeului Europa League în 2025.

Josep Martinez nu prezintă garanții pentru postul de titular

O altă problemă pentru conducere o reprezintă Josep Martinez, transferat în 2024 în schimbul sumei de 15 milioane de euro. Sursa citată scrie că evaluarea tehnică a staff-ului a concluzionat că spaniolul nu este suficient de sigur pentru a deveni prima opțiune între buturi.

Martinez a traversat o perioadă dificilă după accidentul rutier din luna octombrie a anului trecut, în urma căruia un bărbat de 81 de ani aflat într-un scaun rulant electric și-a pierdut viața. După incident, spaniolul și-a închis conturile de pe rețelele de socializare și a colaborat cu psihologul clubului. Deși și-a reluat de ceva timp antrenamentele la capacitate maximă, el a bifat minute doar în Cupa Italiei și în Supercupă, fără să prindă vreun meci în campionat de la acel moment.

Cu opt etape înainte de final, Inter Milano are un avans de șase puncte față de AC Milan și șapte peste Napoli, urmând să dispute două partide decisive de Paște, cu AS Roma, și o săptămână mai târziu, împotriva celor de la Como.