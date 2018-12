L-au rezolvat! Lovitura reusita de Juventus cu jucatorul dorit si de Barca si United: "Semneaza pana in 2023, vrea Liga alaturi de Ronaldo"

Juventus a reusit sa il convinga pe brazilianul Alex Sandros a isi prelungeasca intelegerea.

Alex Sandro (27 de ani) este considerat unul dintre cei mai buni fotbalisti de banda stanga din lume. Concurentul lui Marcelo in nationala Braziliei are in prezent contract pana in 2020 cu Juventus, iar forte precum Barcelona si Manchester United au pus ochii pe el.

Visul catalanilor si al lui Mourinho de a-l lua pe Alex Sandro de la Torino este, insa, pe cale sa se risipeasca. Asta pentru ca, anunta presa italiana, dar si publicatia britanica Goal, fotbalistul a cazut de acord cu sefii campioanei Italiei pentru a semna o noua intelegere.

Potrivit Goal, Alex Sandro va semna cu Juventus pana in 2023 si va castiga un salariu stagional de 4 milioane de euro.

Alex Sandro joaca la Juve din 2015, el fiind transferat cu 25 de milioane de euro de la FC Porto.

Acesta a mai jucat la Atletico Paranaense, Maldonado si Santos.