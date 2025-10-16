Convocat și la naționala României pentru ultimele acțiuni, Sava a apărat poarta lui Udinese în toate cele opt meciuri din acest sezon - șase în Serie A și două în Cupa Italiei. Fostul goalkeeper de la CFR Cluj și-a menținut poarta intactă în două jocuri.

Răzvan Sava pierde postul de titular la Udinese



Începând cu meciul de luni contra lui Cremonese, Răzvan Sava va fi trecut pe banca de rezerve a lui Udinese, iar între buturi va apărea nigerianul Maduka Okoye (26 de ani), anunță Gazzetta dello Sport.



În august, Okoye a fost suspendat două luni de Federația Italiană de Fotbal după un scandal de trucare de meciuri în care a fost acuzat inițial că ar fi încasat intenționat un cartonaș galben într-un meci cu Lazio, din martie. Nigerianul risca până la 4 de ani de suspendare dacă era găsit vinovat, însă tribunalul Federației Italiene de Fotbal a stabilit că "Okoye nu a fost implicat într-un comportament care să constituite o infracțiune sportivă, iar suspendarea de două luni se bazează exclusiv pe încălcarea principiului general al loialității", după cum a precizat Udinese, într-un comunicat.



Suspendarea lui Okoye expiră vineri, iar luni va putea fi titularizat de Udinese la meciul cu Cremonese.



"În perioada suspendării lui Okoye, Sava l-a înlocuit, dar nu a reușit să își facă poziția de titular de neclintit. Românul a arătat puțină nesiguranță, ceea ce a făcut ca antrenorul Runjaic să nu mai aibă acum bătăi de cap privind postul de portar. Totuși, asta nu înseamnă că Sava nu se poate îmbunătăți pe viitor, dar pentru moment a ratat o bună oportunitate", a scris Gazzetta dello Sport.

