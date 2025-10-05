Formaţia Udinese, cu portarul Răzvan Sava integralist, a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat, duminică, pe teren propriu, în compania echipei Cagliari, în etapa a 6-a a campionatului Italiei.

Pentru Udinese a marcat Kabasele (58), iar pentru Cagliari a înscris Borrelli (25). VIDEO AICI

În clasament, Udinese ocupă locul 11, cu 8 puncte, acelaşi număr de puncte ca şi Cagliari, echipă aflată pe poziţia 10.

Tuttomercatoweb despre portarul român al lui Udinese



La un nou meci ca titular în Serie A, Răzvan Sava a primit nota 6 de la Tuttomercatoweb.

”Nu a putut face nimic la golul reușit de Borrelli în prima repriză. În partea a doua, adversarii și-au creat puține ocazii”, au explicat italienii.

Sava este unul dintre portarii convocați de selecționerul Mircea Lucescu pentru meciurile României din această lună cu Moldova (amical) și Austria (preliminariile Campionatului Mondial din 2026).

Târnovanu, Radu sau Sava? Florin Gardoș a ales la VOYO portarul naționalei: "Cel mai potrivit!"



Ștefan Târnovanu (FCSB), Ionuț Radu (Celta Vigo) și Răzvan Sava (Udinese) sunt acum portarii convocați de Mircea Lucescu, toți având meciuri în picioare. Fostul internațional Florin Gardoș spune că ar miza la partidele cu Moldova și Austria pe Radu, care este titular atât în LaLiga, cât și în Europa League.

"În mod normal, ar trebui să fie unul pe care să îl știi că e portarul echipei naționale, chiar dacă valoric sunt destul de apropiați. E grea decizia, dar și eu zic că Ionuț Radu e cel mai potrivit.

Se discuta la un moment dat că în vestiar n-a fost chiar cel mai ok, dar sunt convins că s-a maturizat și e alt om. Probabil că portarul din meciul cu Moldova va fi și contra Austriei", a spus Gardoș, la emisiunea Play On Sport, de pe VOYO.

