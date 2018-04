Veste extrem de proasta pentru Chiriches: ajunge "la cutit"! Anuntul facut de Contra: "Va face operatia daca Napoli pierde sansa de a castiga Serie A!"

Vlad Chiriches traverseaza o perioada dificila a carierei sale.

Fundasul roman si-a prelungit contractul cu Napoli, insa este macinat de accidentari. Chiriches are probleme serioase la umar si nu a mai jucat pentru Napoli de mai bine de doua luni.

Cosmin Contra, selectionerul Romaniei, a declarat ca a discutat cu Chiriches si, cel mai probabil, fundasul in varsta de 28 de ani se va opera in momentul in care Napoli va pierde orice sansa de a castiga Serie A. Momentan, dupa 30 de etape, Napoli este pe locul 2 in Italia, cu 74 de puncte, la 4 puncte in spatele liderului Juventus.

Contra spera sa se poata baza pe Chiriches la debutul Nations League.

"E o perioadă grea. Trece printr-o perioada foarte grea, mai ales ca din ce am vorbit cu el ultima oara ar trebui sa se opereze si la umăr. Daca vor pierde orice sansa la titlu am inteles ca va face operatia la umar si speram sa-l avem la inceputul campaniei pentru Liga Natiunilor", a declarat Cosmin Contra pentru TelekomSport,