Înaintea finalei, fostul mare fotbalist și antrenor Roberto Di Matteo a avut numai cuvinte de laudă la adresa tehnicianului român.

Roberto Di Matteo, discurs de nota 10 la adresa lui Cristi Chivu: „Antrenor adevărat”

Câștigător al UEFA Champions League cu Chelsea, Di Matteo a vorbit despre transformarea spectaculoasă a lui Chivu din antrenorul care a salvat-o pe Parma într-un tehnician capabil să conducă o echipă construită să câștige trofee.

„La Parma, într-un timp foarte scurt, arătase deja că este un antrenor adevărat. Apoi există diferențe între a conduce o echipă care trebuie salvată și una care trebuie să câștige. Așteptările, presiunea, atitudinea fanilor schimbă totul. El a reușit să gestioneze acest lucru datorită carierei sale de fotbalist și experienței uriașe acumulate pe teren. Sunt foarte fericit pentru el”, a declarat Roberto Di Matteo pentru Tuttosport.

Pentru Cristi Chivu, finala de pe Olimpico are și o încărcătură aparte. Fostul căpitan al naționalei României a jucat 11 ani în Italia și a câștigat de trei ori Coppa Italia ca fotbalist, alături de AS Roma și Inter.

Acum, românul poate intra definitiv în istoria clubului milanez. După ce a cucerit deja titlul în Serie A, Chivu are șansa să realizeze eventul cu Inter, performanță reușită ultima dată de Jose Mourinho, în urmă cu 16 ani.

Inter a ajuns în finală după dubla dramatică împotriva lui Como, în timp ce Lazio a trecut la penalty-uri de Atalanta.

Ultimul duel direct dintre cele două formații s-a disputat în Serie A, iar Inter s-a impus cu 2-0 pe Giuseppe Meazza, prin golurile marcate de Lautaro Martinez și Ange-Yoan Bonny.