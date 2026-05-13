- Cristi Pintea, Daniel Anghel și Radu Bunescu (video) transmit cele mai noi informații direct din capitala Italiei, acolo unde Cristi Chivu este la un pas de o performanță istorică.
Înaintea finalei, fostul mare fotbalist și antrenor Roberto Di Matteo a avut numai cuvinte de laudă la adresa tehnicianului român.
Roberto Di Matteo, discurs de nota 10 la adresa lui Cristi Chivu: „Antrenor adevărat”
Câștigător al UEFA Champions League cu Chelsea, Di Matteo a vorbit despre transformarea spectaculoasă a lui Chivu din antrenorul care a salvat-o pe Parma într-un tehnician capabil să conducă o echipă construită să câștige trofee.
„La Parma, într-un timp foarte scurt, arătase deja că este un antrenor adevărat. Apoi există diferențe între a conduce o echipă care trebuie salvată și una care trebuie să câștige. Așteptările, presiunea, atitudinea fanilor schimbă totul. El a reușit să gestioneze acest lucru datorită carierei sale de fotbalist și experienței uriașe acumulate pe teren. Sunt foarte fericit pentru el”, a declarat Roberto Di Matteo pentru Tuttosport.
Pentru Cristi Chivu, finala de pe Olimpico are și o încărcătură aparte. Fostul căpitan al naționalei României a jucat 11 ani în Italia și a câștigat de trei ori Coppa Italia ca fotbalist, alături de AS Roma și Inter.
Acum, românul poate intra definitiv în istoria clubului milanez. După ce a cucerit deja titlul în Serie A, Chivu are șansa să realizeze eventul cu Inter, performanță reușită ultima dată de Jose Mourinho, în urmă cu 16 ani.
Inter a ajuns în finală după dubla dramatică împotriva lui Como, în timp ce Lazio a trecut la penalty-uri de Atalanta.
Ultimul duel direct dintre cele două formații s-a disputat în Serie A, iar Inter s-a impus cu 2-0 pe Giuseppe Meazza, prin golurile marcate de Lautaro Martinez și Ange-Yoan Bonny.