Ardelenii au încheiat play-off-ul Superligii României pe locul trei cu 42 de puncte. În consecință, CFR Cluj, fosta campioană, a înregistrat două victorii, patru rezultate de egalitate și patru înfrângeri după 10 etape disputate.

Fotbalistul de top care l-a chemat pe Dan Petrescu în Coreea de Sud: „M-a sunat și m-a întrebat dacă sunt interesat”

Dan Petrescu va pleca în Coreea de Sud la Jeonbuk. Tehnicianul român a precizat că cel care l-a chemat la echipă a fost Roberto Di Matteo, cu care a fost coleg la Chelsea.

„Roberto Di Matteo m-a sunat, m-a întrebat dacă sunt interesat, el e consilier acolo. Am jucat împreună la Chelsea cinci ani. Am fost şi în China, şi în Rusia, am făcut asta mereu. Aveam nevoie de o nouă provocare, asta e clar. Orice negociere e lungă”, a spus Dan Petrescu, potrivit OrangeSport.

Cu Chelsea, Roberto Di Matteo a câștigat Supercupa UEFA (98/99), Cupa Cupelor (97/98), FA Cup (2000, 1997), Cupa Ligii (1998) și Supercupa Angliei (2000).

Cariera de antrenor a lui Dan Petrescu

De-a lungul carierei sale, Dan Petrescu a stat pe banca tehnică a celor de la Sportul Studențesc, Rapid București, Wisla Krakow, Unirea Urziceni, Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova, Al-Arabi SC, ASA Târgu Mureș, JS Suning, Al-Nasr, GZ Hengfeng, Kayserispor și CFR Cluj.

În cele trei mandate la CFR Cluj, Dan Petrescu și-a trecut în CV patru titluri de campion: 17/18, 18/19, 19/20, 21/22. Prima dată a câștigat campionatul României în stagiunae 2008/09, moment în care o dirija pe Unirea Urzicenu, echipă desființată în 2011.