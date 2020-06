Lupta pentru GHEATA DE AUR se ascute! "Lewa" e primul, surprize pe podium, Messi si Ronaldo la egalitate. Pe ce loc e Florinel Coman

Suntem intr-o perioada in care majoritatea campionatelor europene s-au reluat sau urmeaza sa se reia dupa pauza cauzata de pandemie, astfel ca va reincepe si lupta celor mai prolifici marcatori pentru prestigiosul trofeu "Gheata de Aur".

Competitia castigata in trecut si de doi romani (Dudu Georgescu, in doua randuri, plus Dorin Mateut) se desfasoara an de an, fiind alcatuita o ierarhie a jucatorilor pe baza golurilor marcate in ligile de pe Batranul Continent. Pentru a se evita controverse gen Camataru in 1987 (dinamovistul avea dreptul sa castige trofeul, care i-a fost insa retras din cauza suspiciunilor de "blat"), in prezent se puncteaza in mod diferit, in functie de importanta campionatului respectiv. Astfel, daca Spania, Italia, Anglia etc. au un coeficient de "2", marcatorilor din Liga I li se inmulteste numarul de goluri doar cu un coeficient de "1,5".

La varf, liderul momentului este polonezul Robert Lewandowski, cu 31 de goluri, care a beneficiat insa de reluarea mai rapida a Bundesligii. Proaspatul campion cu Bayern poate fi ajuns astfel pana la final de urmaritori, iar cel mai indreptatit s-o faca este "bomberul" lui Lazio, Ciro Immobile, care mai are multe etape la dispozitie comparativ cu "Lewa". Podiumul e completat de un alt golgheter din campionatul Germaniei, Timo Werner de la Leipzig, unul dintre cei mai curtati atacanti din Europa.

Dar unde sunt Messi si Ronaldo, care in trecut au castigat impreuna 10 "Ghete de Aur" (6 argentinianul si 4 portughezul)? Ei bine, cei doi se afla deocamdata la egalitate, impartind locurile 5-6, dupa norvegianul-minune Haland. Pentru noi, interesant e si faptul ca primii fotbalisti romani din clasamentul pentru "Gheata de Aur" 2020 se afla dincolo de locul 100. Primul e Bogdan Stancu, locul 120, cu cele 12 goluri inscrise in trocoul echipei turce Genclerbirligi. Urmeaza apoi golgheterul la zi al Ligii I, Florinel Coman, abia pe locul 157, cu 11 goluri pentru FCSB.

Clasamentul la zi in cursa pentru "Gheata de Aur":

1. Lewandowski (Bayern) - 62 de puncte (31 de goluri)

2. Immobile (Lazio) - 54 (27)

3. Werner (Leipzig) - 50 (25)

4. Haland (Salzburg/Dortmund) - 46 (27)

5. Ronaldo (Juventus) - 42 (21)

Messi (Barcelona) - 42 (21)

7. Vardy (Leicester) - 38 (19)

8. Mbappe (PSG) - 36 (18)

9. Lukaku (Inter) - 34 (17)

Aubameyang (Arsenal) - 34 (17)