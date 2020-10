Tatarusanu, sub lupa unui fost jucator de la AC Milan dupa gafa din meciul cu AS Roma: "Este mult mai bun decat fratele lui Donnaromma"

Tatarusanu a fost titular in meciul contra lui AS Roma si a gafat la golul din care romanii au egalat.

Titularu de drept, Gianluigi Donnaromma, a fost depistat cu noul coronavirus, astfel ca portarul roman a debutat pentru italieni. Fostul atacant de la AC Milan, Florin Raducioiu, il apara pe "SuperTata" si considera ca va mai apara la Milan, deoarece este mult mai mult mai bun decat fratele lui Donnarumma. Jurnalistii de la Gazzetta dello Sport au fost duri cu el si l-au considerat vinovat pentru toate cele 3 goluri incasate.

"Imi pare foarte rau de Tatarusanu pentru acest debut de la Milan destul de dificil destul de slaba evolutia lui mai ales la primul gol e adevarat a gresit... se mai intampla.

Am citit intr-adevar presa italiana l-a criticat foarte mult pe nedrept dupa parerea mea eu cred ca i se va da sansa in continuare sa apere pentru ca este mult mai bun decat fratele lui Donnaromma, Antonio daca nu gresesc. Sunt convins ca Tatarusanu are capacitatea de a-si reveni si de a apara mult mai bine decat a facut-o la meciul cu Roma", a declarat fostul atacant roman.

De asemenea, Florin Raducioiu a declarat ca este un sustinator al fostului jucator de la Lyon.

"Sunt alaturi de el pentru ca este un roman este un jucator de-al nostru se poate gresi si eu am gresit foarte mult goluri. El are mari calitati si eu am mare incredere in el este portarul echipei nationale si il incurajez si ii spun forza Ciprian", a adaugat Raducioiu.