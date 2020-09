Ciprian Tatarusanu frange inimi in Italia! Portarul Romaniei a facut furori printre fanele lui AC Milan! A avut parte si de un botez... muzical!

Din articol Botez cu muzica pentru Tatarusanu

Cea mai recenta fotografie postata cu Tatarusanu a facut senzatie pe retelele de socializare.

Inainte de deplasarea in Irlanda, pentru meciul cu Shamrock Rovers, pe pagina de Facebook, reprezentantii lui AC Milan au publicat o fotografie cu portarul roman recent transferat.

Postarea a adunat peste 1.400 de aprecieri in mai putin de 18 ore, fanele milanezilor declarandu-se incantate de fotbalistul din imagine.

"Ce barbat frumos", "Tatarusanu va rupe multe inimi" sau "Imi place! Cine este?" sunt doar cateva dintre mesajele lasate de doamnele si domnisoare care sustin echipa la care va evolua goalkeeper-ul in varsta de 34 de ani.

Portarul echipei nationale a Romaniei a fost transferat de AC Milan de la Olympique Lyon si a debutat in amicalul cu Brescia, fiind introdus pe teren in minutul 57. Desi va fi, cel mai probabil, rezerva lui Donnarumma, Tatarusanu va castiga 1,2 milioane de euro pe sezon in Serie A.

Goalkeeper-ul a declarat, la prezentarea oficiala, ca este incantat de noua aventura din Italia. "In aceasta noua aventura cu Milan, sper sa jucam un fotbal bun si formam un grup puternic si sa terminam mai sus in clasament decat anul trecut. Cred ca pot aduce echilibru, acum Milan este o echipa tanara si cred ca pot ajuta la acest aspect."

Inaintea duelului cu Shamrock Rovers, Ciprian Tatarusanu si-a primit si "botezul" de la coechipierii sai. Atat el, cat si Sandro Tonali, celalalt jucator transferat recent de AC Milan, au fost pusi sa cante in fata celorlalti fotbalisti.