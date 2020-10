BREAKING NEWS | Tatarusanu va fi TITULAR in partida AC Milan - AS Roma! Gianluigi Donnarumma a fost testat pozitiv de COVID!   

Ciprian Tatarusanu a primit o veste importanta inainte de meciul contra Romei din aceasta seara.

Titularul din poarta Milanului, Gianluigi Donnarumma, a fost infectat cu coronavirus alaturi de noul transfer al echipei, Jens Petter Hauge. Potrivit celor de la Corriere dello Sport, alti trei membri din staff au fost depistati pozitiv.

Clubul a declarat printr-un comunicat ca toti cei depistati sunt asimptomatici si au fost bagati in izolare, iar autoritatile au fost informate. In perioada recenta, chiar vedeta echipei Ibrahimovic a fost infectata cu coronavirus alaturi de antrenorul Pioli.

Italienii il anunta pe Tatatarusanu titular in derby-ul din aceasta seara. Pentru Milan anuntul ca Donnarumma are COVID este un soc, avand in vedere ca echipa avea mare nevoie de el, fiind neivinsa dupa primele etape din campionat.

Tatarusanu va fi mai mult ca sigur titular in partidele cu As Roma, Sparta Praga (Europa League), Udinese, Lille (Europa League).