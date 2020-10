Doar Tatarusanu e de NIVELUL lor! Islandezii au 12 JUCATORI cu peste 50 de meciuri la nationala. Tricolorii, de 3 ori mai putin selectionati

In confruntarea cu Romania din play-off-ul pentru Euro 2020, experienta la nivel de echipa nationala e net de partea jucatorilor nordici.

Meciul Islanda - Romania (joi, 8 octombrie, ora 21.45, in direct la PRO TV) se va juca pe multe planuri, iar unul dintre acestea va fi maturitatea in ceea ce priveste experientele internationale de acest gen. Astfel, analizand lotul adversarilor nostri, socheaza numarul mare de fotbalisti care au cel putin 50 de selectii la prima reprezentativa a Islandei. In frunte cu fundasul Sigurdsson (94 de prezente), alti 11 jucatori depasesc cifra 50 la acest capitol, selectionerul Hamren avand astfel posibilitatea de a alcatui o formatie de start alactuita exclusiv din nume consacrate in tricoul nationalei Islandei.

De partea cealalta, privind in tabara noastra, portarul Ciprian Tatarusanu (cu 69 de selectii) e singurul care se poate compara cu islandezii. In rest, cei mai experimentati tricolori nu depasesc borna 40: Stanciu si Maxim au cate 39 de selectii, Dragos Griogore are 38, iar Keseru 37. Per total, la nivel de loturi, nationala Islandei aduna 1145 de selectii, de trei ori mai mult decat cele 383 de selectii ale romanilor.