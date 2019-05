ULTIMA ORA | Ionut Radu a facut marele anunt: "Am vazut si eu ca se intereseaza echipe de mine!" Unde vrea sa joace din sezonul urmator

Ionut Radu a incheiat un sezon de exceptie.

Ionut Radu a jucat titular la Genoa si si-a ajutat echipa sa ramana in Serie A. De asemenea, Radu a contribuit serios la calificarea nationalei de tineret a Romaniei la Campionatul European U21.

Radu a revenit in Romania pentru cateva zile de pauza dupa care va incepe pregatirile pentru EURO U21. Radu a starnit interesul mai multor cluburi importante dupa evolutiile din acest sezon. Inter isi doreste sa-l readuca, noteaza presa italiana, insa capitanul nationalei de tineret si-ar dori sa continue la Genoa.



"Am vazut si eu ca sunt echipe care se intereseaza de mine, mi-a spus si impresarul, dar eu ma gandesc doar ca vreau sa joc. Mi-ar placea sa mai stau un an la Genoa, pentru ca imi place foarte mult antrenorul cu portarii de acolo. Pentru mine, a fost un an exceptional din punct de vedere al pregatirii. Am crescut enorm si asta datorita antrenorului de portari, care a folosit niste tehnici pe care eu nu le stiam si care m-au ajutat foarte mult. In plus, a contat si faptul ca desi echipa a schimbat trei antrenori principali in acest sezon, toti mi-au dat incredere si, din acest punct de vedere, a fost super bine pentru mine", a declarat Ionut Radu pentru DigiSport.