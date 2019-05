Ultimul meci al lui Ionut Radu la Genoa! Pentru portarul nationalei poate prinde transferul carierei in aceasta vara! Variantele pe care le are

Ionut Radu a fost titular si a inchis poarta Genoai in meciul care a salvat formatia genoveza de la retrogradare! Ieri, Genoa a facut 0-0 cu Fiorentina!

Genoa, cu Ionut Radu titular, s-a salvat in-extremis de la retrogradarea in Serie B! Formatia genoveza a facut 0-0 cu Fiorentina, pe terenul formatiei viola, si a incheiat sezonul cu 38 de puncte. Empoli a pierdut cu 1-2 pe terenul Interului si, desi a incheiat tot cu 38 de puncte, a cazut in liga secunda din pricina golaverajului mai slab.

Ionut Radu a jucat 33 de meciuri din 38 in acest sezon al Serie A.

Ultimul meci al lui Radu la Genoa



Cel mai probabil, pentru tanarul international U21, titular al nationalei lui Mirel Radoi, meciul cu Fiorentina a fost ultimul la Genoa. Radu apartine formatiei genoveze, dar sansele ca el sa ramana pe Luigi Ferraris sunt foarte mici.

Evaluat la 12.000.000 euro, Radu poate fi rascumparat cu aceasta suma de Inter Milano, lucru asupra caruia presa italiana a insistat in ultimele luni. Inter si-a pastrat o clauza speciala in momentul cedarii lui Radu la Genoa, vara trecuta.

Varianta 1: Radu, rascumparat de Inter si imprumutat inca un an



Pentru Ionut Radu, cea mai probabila varianta este ca el sa fie rascumparat de Inter. Totusi, milanezii, care au obtinut biletele pentru UEFA Champions League, vor sa mai ramana un an cu veteranul Samir Handanovic in poarta. Daca Handanovic va mai ramane un an pe Meazza, Radu va fi probabil imprumutat la o formatie la care sa fie titular.

Genoa ramane o varianta, dar este de asteptat ca Inter sa isi doreasca sa il imprumute la o echipa cu pretentii mai mari decat evitarea in-extremis a retrogradarii.

Varianta 2: Radu, folosit ca moneda de schimb



Al doilea scenariu aparut in presa italiana tine de folosirea lui Radu ca moneda de schimb. Inter l-ar putea rascumpara pentru a-l propune celor de la AS Roma.

Inter il vrea pe Lorenzo Pellegrini (22 de ani), mijlocas al lui AS Roma, si ar putea propune o suma de bani, circa 20 de milioane, plus Radu.

Varianta 3: Lyon si Sevilla, doua dintre echipele care il urmaresc



In ultimele zile au mai aparut zvonuri potrivit carora Ionut Radu se afla pe radarul unor echipe importante ca Olympique Lyon si Sevilla.

Titularul lui Lyon este in acest moment portughezul Anthony Lopes, in timp ce poarta Sevillei este aparata de cehul Vaclik. Lopes are 28 de ani, iar Vaclik 30 de ani.