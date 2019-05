Ionut Radu e pe lista unui club urias din Franta! Meciul din ultima etapa din Serie A, DECISIV: il monitorizeaza

Ionut Radu i-a convins si pe francezi cu evolutiile din acest sezon.

Portarul de la Genoa si de la nationala U21 a Romaniei este monitorizat de Olympique Lyon, scrie fcinternews.it.

Ionut Radu mai are de jucat un meci in Serie A alaturi de Genoa, impotriva Fiorentinei, duminica seara, de la 21:30.

La partida vor fi prezenti scouterii echipei franceze, scrie sursa citata.

AS Roma si Inter l-au mai urmarit pe Ionut Radu. Inter are posibilitatea de a-l rascumpara pe portarul pe care l-a vandut la Genoa in 2018, in schimbul sumei de 12 milioane de euro. Totusi, italienii scriu ca Inter nu doreste sa faca acest lucru.