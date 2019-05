"Ionut Radu va fi sacrificat!" Anuntul facut de Gazzetta dello Sport: planul pe care Inter il are cu portarul roman! Ce se intampla in vara

Inter are planuri importante cu Ionut Radu in aceasta vara.



Italienii vor sa-l rascumpere pe roman de la Genoa, insa nu au de gand sa-l pastreze. "Inter e dispusa sa-l sacrifice pe Ionut Radu", scrie Gazzetta dello Sport care prezinta si planul formatiei din Milano.

Inter il va lua inapoi de Radu de la Genoa in schimbul a 12 milioane de euro, insa il va folosi drept moneda de schimb in transferul lui Lorenzo Pellegrini de la AS Roma. Mijlocasul in varsta de 22 de ani are o clauza de reziliere de 30 de milioane de euro, iar Inter vrea sa reduca din pret folosindu-se de portarul roman.

Ionut Radu a fost un sezon excelent. A jucat 32 de meciuri in Serie A pentru Genoa, cu evolutii apreciate atat de fani cat si de presa, si a reusit calificarea la Campionatul European U21 alaturi de nationala Romaniei.