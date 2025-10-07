După victoria categorică, 4-1 cu Cremonese, celebrul jurnalist Fabio Caressa s-a declarat uimit de schimbările aduse de antrenorul român, descriind echipa drept "înfricoșătoare" și recunoscând că a fost surprins pozitiv.



Pe canalul său de YouTube, reputatul jurnalist a analizat victoria de sâmbătă a nerazzurrilor și a subliniat evoluția echipei sub comanda lui Chivu. "Prima repriză a lui Inter a fost ceva înfricoșător. E adevărat că Cremonese nu e Real Madrid, dar deja câștigase la Milano și adunase puncte bune în acest start de sezon", a punctat Caressa.



El a remarcat imediat diferențele față de mandatul lui Simone Inzaghi: "Inter se schimbă în câteva aspecte fundamentale: presiunea, acceptă o linie defensivă mai sus. Cu siguranță vor fi și probleme, fiindcă apărătorii nu sunt rapizi, dar asta impune un presing avansat și o manevră mai verticală".



"Chivu mă surprinde într-un mod pozitiv"



Apoi, jurnalistul și-a concentrat discursul pe tehnicianul român, mărturisind că este impresionat de munca acestuia.



"Trebuie să spun adevărul: Chivu, pe care îl știam un om de o mare inteligență și calm, mă surprinde (nu total) într-un mod foarte pozitiv. Asta subliniază importanța uceniciei, faptul că a început de la U14. Și-a construit niște obiceiuri care îi sunt utile acum. Dacă Inter, care era deja puternică, reușește să îmbunătățească presiunea și verticalizarea, devine și mai puternică", a transmis Caressa.



Jurnalistul a continuat prin a lăuda și câțiva jucători exponențiali. "Dimarco a făcut un meci înfricoșător, are un stâng... Barella? A jucat excelent, își regăsește verticalitatea. Este unul dintre cei mai puternici mijlocași europeni", a zis jurnalistul, înainte de a se opri asupra ofensivei: "Aș vorbi despre Bonny, care într-un singur meci a făcut ce a reușit Taremi în tot sezonul trecut. El și Esposito pot face diferența, sunt într-o fază de creștere".

