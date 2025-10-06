Ultimul care s-a înscris pe lista admiratorilor este Daniele "Lele" Adani, fost fundaș și actual analist TV respectat, care a vorbit în termeni laudativi despre antrenorul român.



În intervenția sa de la emisiunea "Domenica Sportiva", Adani a subliniat transformarea pe care Chivu a adus-o la echipă, menționând că proiectul tehnicianului român a început să dea roade vizibile.



"Cheia nu e sistemul, ci motivația"



Fostul internațional italian a evidențiat că meritul principal al lui Chivu este că a reușit să revitalizeze un lot care își pierduse încrederea, găsind soluții ofensive neașteptate, precum tânărul Bonny, remarcat în meciul cu Cremonese.



"Proiectul Chivu decolează. Diferența nu stă în sistemul de joc, ci în faptul că a reușit să umble la motivația echipei. Acum și-a regăsit siguranța, jocul, posesia, atenția și concentrarea", a punctat Adani.



Analistul a comparat impactul imediat al noilor nume promovate de Chivu cu eșecul unor jucători cu un CV superior la prima vedere: "Pe hârtie, Mehdi Taremi, Marko Arnautovic și Joaquin Correa aveau capacități superioare. Taremi a eșuat, dar el îți oferea, la prezentare, mai multă încredere decât un Bonny sau un Pio Esposito, pe care poate se gândeau să-l împrumute".



Totuși, Adani a transmis un mesaj de precauție, insistând că parcursul bun trebuie gestionat cu atenție: "În ultimele trei meciuri așa a fost, dar calm, pas cu pas. Vorbim de o echipă bine antrenată de un băiat care câștigă consens zi după zi. Acesta este un semnal foarte bun".



Inter Milano joacă următorul meci oficial pe 18 octombrie, de la ora 21:45, în deplasare, în fața celor de la AS Roma.

