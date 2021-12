Transformarea lui Radu Drăgușin. Stoperul Sampdoriei povestește, pas cu pas, cum l-a schimbat fotbalul italian

Fundașul împrumutat de Juventus la Sampdoria a ajuns în Italia în 2018, când a fost adus de la Regal București. Într-un vestiar din care mai făceau parte jucători precum Cristiano Ronaldo, Gianluigi Buffon sau Gonzalo Higuain, Dragușin a facău față cu brio fotbalului din "Cizmă".

Transformarea lui Radu Drăgușin

Ajuns la 19 ani, Drăgușin a strâns 11 meciuri în actualul sezon de Serie A, fiind văzut drept una dintre perlele fotbalului românesc. El a vorbit despre perioada de adaptare la fotbalul din ”Peninsulă”, dar și despre beneficiile pe care i le-a adus transferul la Torino.

”Sfârșitul lui 2020 a coincis cu debutul la prima echipă a lui Juventus. E un moment pe care nu-l voi uita niciodată, pentru că de acolo a pornit această călătorie a mea prin fotbalul mare. De atunci am început să fiu folosit mai des, să înțeleg cum stau lucrurile și cum trebuie să te comporți într-un vestiar sau la antrenamente împreună cu mari campioni. Per total, aș trece într-o notă pozitivă acest 2021. Vreau însă să mă dezvolt mai departe, să progresez în fiecare zi.

Ideea e că, odată ce ai înțeles unde te afli și din ce grup faci parte, trebuie să te menții la nivelul respectiv. Dacă aluneci și nu păstrezi ștacheta sus, te autoelimini. Nu-ți zice nimeni să te dai la o parte.

N-aș putea face o comparație, pentru că n-am jucat niciodată în România la o echipă de seniori. Dar, din câte am văzut și am mai discutat cu colegii de la națională, primul lucru în plus pe care ți-l oferă fotbalul extern la nivel de top e responsabilitatea și presiunea. Sunt două chestiuni pe care trebuie să le gestionezi cu mare atenție. Sigur, poți greși, dar e obligatoriu să te remediezi imediat și să mergi pe drumul corect.

În Italia faci parte dintr-un mediu care-ți crează condițiile și-ți pune la dispoziție toate facilitățile pentru a te dezvolta la cel mai înalt nivel. Condiția fizică se numără printre priorități. Acolo am început să fac exerciții folosind propria-mi greutate, să iau proteine, suplimente. Să respect un meniu stabilit de un nutriționist. Sunt detalii care fac diferența.

Dacă nu-ți place, înseamnă că ai greșit sportul. Poate la juniori nu se simte, dar când urci la seniori ești dat foarte ușor într-o parte dacă nu ești pregătit fizic. Nu chiar șapte, poate vreo cinci (n.r. kilograme de masă musuclară)! Dar am pus într-adevăr multă masă musculară. M-am dezvoltat într-un mod foarte bun pentru fotbalul extern”, a povestit Dragușin, pentru Playsport.