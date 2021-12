Nervosul Roger Federer: „Înjuram, aruncam rachete și tot ce prindeam.” Părinții l-au rugat să nu îi mai facă de râs

Deși pare de necrezut, Roger Federer nu a fost dintotdeauna tenismenul perfect, care își menține permanent o stare de calm imperturbabil și prestează constant un tenis elegant, lipsit de greșeli.

În perioada junioratului, elvețianul nu se sfia să înjure și să își exprime stările de nervozitate acută în timpul meciurilor, spre jena părinților săi, care l-au rugat să își schimbe comportamentul, dacă Roger își dorește să fie acompaniat de ei la turnee.

Roger Federer și nervii: „De-abia de la 19 ani încolo am făcut progrese.”



"Când eram mic, am început să joc tenis la vârsta de 3 ani. M-am dezvoltat și am crescut înjurând mereu pe teren. Aruncam rachete și tot ce prindeam. Părinții mei se simțeau stânjeniți de comportamentul meu și mi-au spus să mă opresc. Mi-au spus clar că, dacă nu mă schimb, nu vor mai veni cu mine la turnee.

A trebuit să mă liniștesc, dar am muncit la asta până când am împlinit 19 ani. De abia atunci am început să fac îmbunătățiri din acest punct de vedere. Mă plângeam de fiecare punct pe care-l pierdeam, sincer să fiu nu știu cum am trecut peste asta. Știam că pierd energie enervându-mă mereu pe mine însumi. Acum sunt calm, sunt fericit că am putut schimba acel comportament", a spus Roger Federer, potrivit Eurosport.

Între timp, Roger Federer a devenit un exemplu pentru copiii care vor să își înceapă aventura în lumea tenisului, demonstrând calm și excelență tehnică în același timp, oferind impresia unui tenismen perfect, care nu se întrebuințează pentru a ajunge campion.

În ierarhia care numără toate titlurile de mare șlem cucerite în istoria tenisului masculin, Roger Federer ocupă locul întâi, la egalitate cu marii săi rivali, Novak Djokovic și Rafael Nadal. Fiecare din cei trei campioni au în palmares câte 20 de titluri de Grand Slam.