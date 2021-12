Tatăl lui Radu Drăgușin, încântat de fiul său: ”Cât de curând se va întoarce la Juventus”

Fundașul cedat de Juventus la Sampdoria, drept împrumut, este clasificat de mulți ca fiind unul dintre cei mai talentați tineri fotbaliști români. Așteptările sunt mari de la el, astfel că s-au conturat tot felul de discuții în jurul său.

Tatăl lui Radu Drăgușin a vorbit despre viitorul fiului, ajuns în 2018 în Italia, în schimbul a 260.000 de euro. Acesta crede că fiul său va reveni, cât de curând, la Juventus, acolo unde mai are cinci ani de contract.

”Radu este un tănâr care-şi doreşte foarte mult să facă performanţă. Radu a muncit foarte mult să ajungă aici. A reuşit să facă pasul câtre inâlta performanţă. Mai are foarte mult de muncă. Dar determinarea cu care priveşte această performanţă, sacrificiile pe care le face, care e dispus să le facp in continuare, pasiunea extraordinară pe care le are sunt convins că-l va duce acolo unde vrea.

A plecat de la Juventus la Sampdoria. Este un pas normal care există in faţa unui tânăr fotbalist de perspectivă. In situaţia dată este foarte benefică pentru el această mişcare pe care a făcut-o, această mutare cu titlul de imprumut.

El este cinci ani de zile sub contract cu Juventus. Se pare că-i prieşte. Joacă din ce in ce mai mult. Asta este cel mai important. Şi cât de curând se va intoarce.

Lumea fotbalului il compara cu un mic Ibrahimovici. Are şi statura şi frizura, dar ce e cel mai important este că are acea determinare şi hotârăre in a aborda orice antrenament, orice meci cu o seriozitate dusă la extrem. E un profesionist”, a mărturisit tatăl lui Radu Drăguşin pentru telekomsport.ro.