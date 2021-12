Salvarea vine din străinătate! Omul care a contribuit la ultimul trofeu, dispus să revină la Dinamo 

Finalul anului la Dinamo a fost unul tumultuos. Iuliu Mureșan l-a demis pe Mircea Rednic, după ce antrenorul a anunțat la finalul meciului cu Farul Constanța, 0-2, că vor pleca 14 jucători.

În locul „Puriul”, directorul special l-a readus în Ștefan cel Mare pe Flavius Stoican, tehnicianul demis de Adrian Mititelu după doar 4 etape la FCU Craiova. Iar noul antrenor al „câinilor” poate avea din 2022 un jucător care a avut evoluții solide în tricoul lui Dinamo. Elis Bakaj (34 ani) și-a încheiat socotelile cu Rukh Brest, este liber de contract și este dispus să revină ca clubul alb-roșu.

„Aici (n.r. - România) e foarte bine, mă simt ca acasă. Plus, soţia e de aici, copilul meu s-a născut aici, aşa că mă simt ca acasă aici.

A fost prima mea experienţă din afara Albaniei şi nu a fost uşor, dar experienţa de la Dinamo m-a ajutat pentru viitorul meu, după Dinamo am acumulat foarte multă experienţă.

Îmi pare rău pentru Dinamo, dar sperăm să revină şi să fie acolo unde a fost înainte, pentru că e bine pentru toată lumea ca Dinamo să fie cum a fost înainte.

Am văzut că e perioadă grea acum pentru Dinamo, am văzut luna asta când am fost aici că nu e situaţia bună, dar să sperăm că revine, asta doresc şi eu, şi toţi care susţin pe Dinamo.

Mi-e dor, am văzut şi câteva meciuri aici, sunt jucători foarte buni, sunt câteva echipe foarte bune, de ce nu (n.r. - să se întoarcă la Dinamo)? Am terminat contractul acolo.

Am ofertă să mă întorc în Belarus, dar trebuie să mă gândesc foarte bine, pentru că aş vrea să stau aici, acasă, cu fata mea, pentru că nici ea nu e foarte mare acum şi nici nu vreau să mă plimb peste tot prin lume.

Nici eu nu ştiu unde am casa mea. Am aici, am în Albania. Asta e viaţa. Important e să fii bine cu familia ta şi eu mă simt bine aici”, a declarat Elis Bakaj pentru telekomsport.

Cu toate că este atașat de Dinamo, atunci când a fost întrebat dacă ar da curs unei oferte din partea rivalilor, albanezul a răspuns fără rețineri.

„De ce nu? Eu sunt profesionist. Eu tot timpul în cariera mea aşa am fost, am fost profesionist.

Tu trebuie să respecţi echipa unde eşti, dar niciodată nu poţi să spui că nu pleci la altă echipă că e rivală cu cea la care ai fost”, a precizat Elis Bakaj.

Mijlocașul ofensiv are un CV bogat pentru lotul actual al lui Dinamo. A câștigat campionatul în Albania, în 2010, cu FK Dinamo, Cupa și Supercupa în Belarus, cu Shakhtjor Soligorsk și Dynamo Brest, dar și Cupa României cu Dinamo, în 2012.

De asemenea, Bakaj a fost ales fotbalistul anului în Albania, în 2010, fiind desemnat în două rânduri cel mai bun jucător al anului și la echipele de club unde a activat, în 2009 cu FK Partizan, și în 2010 cu FK Dinamo.