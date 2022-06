Transferul de top pregătit de Juventus a picat: "Pistă abandonată complet! Nu a oferit niciun răspuns"

Anunțul este făcut de Gazzetta dello Sport, care precizează că Juventus acceptase cererea lui Angel Di Maria de a primi un contract pe un sezon, cu un salariu de 7 milioane de euro. Totuși, fotbalistul care rămâne liber de contract în această vară, după despărțirea de PSG, nu a mai oferit vreun răspuns, iar Juventus "a abandonat complet această pistă".

Di Maria a solicitat mai mult timp de gândire, însă nu a oferit un răspuns nici după oferta îmbunătățită a lui Juventus. Italienii bănuiesc că pot exista două variante pentru răsturnarea de situație.

Una dintre ele ar fi apariția Barcelonei în cursa pentru semnătura sa. Di Maria ar fi tentat de o experiență pe Camp Nou și ar fi dispus să aștepte momentul în care clubul catalan i-ar putea satisface pretențiile financiare.

O altă posibilitate este ca Angel Di Maria să vizeze un transfer acasă, în Argentina, la Rosario Central, unde Carlos Tevez a fost numit recent antrenor.

Angel Di Maria și-a început cariera chiar la Rosario Central, de unde a fost vândut în 2007 la Benfica, pentru 8 milioane de euro. De-a lungul carierei, argentinianul a mai jucat la Real Madrid, Manchester United și Paris Saint-Germain.

În schimb, la Juventus va sosi Paul Pogba. Liber de contract după ce și-a încheiat înțelegerea cu Manchester United, mijlocașul francez a ajuns la un acord cu formația torineză, iar la începutul lunii iulie va semna cu Bătrâna Doamnă, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Pentru Pogba va fi o revenire la Torino după șase ani. În 2016, Juventus îl vindea la Manchester United în schimbul sumei de 105 milioane de euro, iar acum va sosi gratis, din postura de jucător liber de contract.

Paul Pogba to Juventus, confirmed and here we go! Full agreement now completed on a free transfer. Deal to be signed at the beginning of July, it’s done and sealed. ????⚪️⚫️ #Juve

Pogba will be in Italy in two weeks. Juve sold him for €100m six years ago - now he’s back for free. pic.twitter.com/YNyyOlmSUE