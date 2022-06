Carlos Tevez s-a înțeles cu noua sa echipă! Unde va antrena fostul atacant, după ce și-a anunțat retragerea

Fostul atacant sud-american s-a înțeles deja cu o echipă și își va începe cariera de antrenor.

Rosario Central, din prima ligă argentiniană, va fi echipa pe care Carlos Tevez o va antrena, anunță jurnalistul Nicolo Schira pe pagina sa de Twtiter.

Campionatul a început deja în Argentina. După primele trei etape, Rosario este pe locul 17 dintr-un total de 28 de echipe, cu patru puncte.

Done Deal! Carlitos #Tevez will be the new coach of #RosarioCentral. His assistant will be Carlos "El Chapa" #Retegui. #transfers