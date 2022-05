PSG a oficializat despărțirea de Angel Di Maria! Sud-americanul e ca și transferat la o altă echipă

PSG a oficializat despărțirea de sud-americanul care a cucerit cinci titluri, cinci Cupe ale Franței, patru Cupe ale Ligii și patru Supercupe pe Parc des Princes.

Di Maria nu va rămâne, însă, foarte mult timp fără un angajament. Jurnalistul Nicolo Schira scrie că transferul său la Juventus este aproape rezolvat.

Italia ar fi al cincilea campionat din Europa în care evoluează Di Maria, după Portugalia, Spania, Anglia și Franța. De-a lungul timpului, s-au plătit sum impresionante pentru transferurile jucătorului sud-american.

⏳ Angel #DiMaria and Paul #Pogba to #Juventus are at the final stage as a free agents. #transfers