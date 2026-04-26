FOTO Torino - Inter, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 19:00: Cristi Chivu, foarte aproape de Scudetto

Torino - Inter, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 19:00: Cristi Chivu, foarte aproape de Scudetto Serie A
Torino - Inter va fi LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 19:00.

Partida Torino - Inter, din runda a 34-a din Serie A, va avea loc duminică, de la ora 19:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Torino - Inter, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 19:00

Inter vine după victoria din semifinala Coppa Italia, scor 3-2, în fața lui Como (VOYO). „Nerazzurrrii” se află pe primul loc în Serie A, la nouă puncte de Napoli.

De cealaltă parte, Torino se situează pe poziția a 13-a în Serie A și are 13 puncte. Torinezii au înregistrat o remiză în ultimul meci jucat în campionat.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în „sferturile” Coppa Italia, iar atunci echipa lui Cristi Chivu s-a impus cu 2-1.

Mesajul surprinzător al lui Cristi Chivu când a fost întrebat despre titlu. Cum le-a răspuns contestatarilor 

Antrenorul român a vorbit despre lupta la titlu din Serie A și a evidențiat forța grupului de la Inter Milano.

Liderul din Serie A are un avans de 9 puncte față de Napoli cu cinci etape înainte de final, iar petrecerea de titlu a fost amânată pentru etapa a 35-a, potrivit calculelor matematice. În ciuda parcursului excelent, echipa antrenată de Cristi Chivu a fost criticată în multe rânduri pe parcursul sezonului.

Tehnicianul a subliniat că lotul actual a demonstrat o tărie de caracter extraordinară, reușind să demonteze criticile și să se apropie de o dublă istorică, titlul și Cupa Italiei.

„Am norocul să antrenez într-un mediu pe care îl cunosc foarte bine. Nu m-a surprins nimic, în afară de latura umană, băieții m-au uimit cu adevărat. La începutul anului se vorbea despre un ciclu încheiat, au renăscut, au mers contra curentului față de narațiunea de la începutul sezonului. (...) Îi iubesc la nebunie și îi țin aproape”, a spus antrenorul nerazzurrilor.

Viktor Orban își cedează mandatul de parlamentar. Susține că se va concentra pe „reorganizarea părții naționale”
Cristi Chivu vrea să-și transfere „copilul” la Inter Milano. Pe cine a pus ochii
Mesajul surprinzător al lui Cristi Chivu când a fost întrebat despre titlu. Cum le-a răspuns contestatarilor
Mesajul surprinzător al lui Cristi Chivu când a fost întrebat despre titlu. Cum le-a răspuns contestatarilor
Cristi Chivu, uluit la Inter: ”Nimic nu m-a surprins, cu excepția asta! Sunt de-a dreptul uimit”
Tragic! A murit la doar 21 de ani după ce a fost lovit de o maşină
Scene incredibile în Anglia: Un jucător a făcut KO un fan pe teren, după promovarea dramatică a echipei
L-a înlocuit pe Ilie Dumitrescu și a salvat echipa de la retrogradare: „Nu a mai venit”
Iga Swiatek a abandonat în turul al treilea la Madrid
Arbitrul Szabolcs Kovacs, acuzat după CFR - ”U” Cluj 1-0! L-a iertat de cartonaș roșu
O neglijență cât un titlu?! Szabolcs Kovacs nu a ezitat când a văzut greșeala din CFR Cluj - „U” Cluj

Mirel Rădoi, făcut praf la primul meci în Turcia! Debut cu stângul la Gaziantep

Grecii au descris într-un singur cuvânt PAOK-ul lui Lucescu după finala pierdută cu OFI Crete

Vinicius cere un salariu astronomic la Real Madrid! Decizia luată de conducere

El ar fi noul antrenor al lui Real Madrid din vară! Va fi pe bancă la Cupa Mondială

Lovitură pentru FCSB! MM Stoica: „S-a terminat!”



L-a înlocuit pe Ilie Dumitrescu și a salvat echipa de la retrogradare: „Nu a mai venit”
Scene incredibile în Anglia: Un jucător a făcut KO un fan pe teren, după promovarea dramatică a echipei
E gata! Cosmin Olăroiu are oferta pe masă
Marian Iancu a pus tunurile pe un antrenor din Superliga: „Ești principalul vinovat!”
Fața la Joc, LIVE la PRO TV și pe VOYO, de la 13:30! Diana Bulimar și Sorin Pârcălab sunt invitații speciali
După anunțul transferului lui Mihai Popa la CFR, a semnat fratele lui Gianluigi Donnarumma
La un pas de transfer! Italienii anunță revenirea lui Mihai Popa în Superligă
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
stirileprotv Dronă a Rusiei, prăbușită în orașul Galați. MApN anunță că a detectat alte ”fragmente” în județul Tulcea

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

stirileprotv Top 5 țări care te plătesc să te muți acolo. Într-una dintre ele poți cumpăra locuințe cu mai puțin de 1 euro

stirileprotv Greșeala care trebuie evitată dacă ai o mașină cu transmisie automată. Ce să nu faci niciodată la semafor

