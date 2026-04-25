Mesajul surprinzător al lui Cristi Chivu când a fost întrebat despre titlu. Cum le-a răspuns contestatarilor

Liderul din Serie A are un avans de 9 puncte față de Napoli cu cinci etape înainte de final, iar petrecerea de titlu a fost amânată pentru etapa a 35-a, potrivit calculelor matematice. În ciuda parcursului excelent, echipa antrenată de Cristi Chivu a fost criticată în multe rânduri pe parcursul sezonului.

Tehnicianul a subliniat că lotul actual a demonstrat o tărie de caracter extraordinară, reușind să demonteze criticile și să se apropie de o dublă istorică, titlul și Cupa Italiei.

„Am norocul să antrenez într-un mediu pe care îl cunosc foarte bine. Nu m-a surprins nimic, în afară de latura umană, băieții m-au uimit cu adevărat. La începutul anului se vorbea despre un ciclu încheiat, au renăscut, au mers contra curentului față de narațiunea de la începutul sezonului. (...) Îi iubesc la nebunie și îi țin aproape”, a spus antrenorul nerazzurrilor.