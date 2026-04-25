Mesajul surprinzător al lui Cristi Chivu când a fost întrebat despre titlu. Cum le-a răspuns contestatarilor

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Antrenorul român a vorbit despre lupta la titlu din Serie A și a evidențiat forța grupului de la Inter Milano.

TAGS:
Serie Acristi chivu
Din articol

Liderul din Serie A are un avans de 9 puncte față de Napoli cu cinci etape înainte de final, iar petrecerea de titlu a fost amânată pentru etapa a 35-a, potrivit calculelor matematice. În ciuda parcursului excelent, echipa antrenată de Cristi Chivu a fost criticată în multe rânduri pe parcursul sezonului.

Tehnicianul a subliniat că lotul actual a demonstrat o tărie de caracter extraordinară, reușind să demonteze criticile și să se apropie de o dublă istorică, titlul și Cupa Italiei.

„Am norocul să antrenez într-un mediu pe care îl cunosc foarte bine. Nu m-a surprins nimic, în afară de latura umană, băieții m-au uimit cu adevărat. La începutul anului se vorbea despre un ciclu încheiat, au renăscut, au mers contra curentului față de narațiunea de la începutul sezonului. (...) Îi iubesc la nebunie și îi țin aproape”, a spus antrenorul nerazzurrilor.

Atenție maximă pe finalul stagiunii

Deși Inter domină campionatul, ajungând la borna de 78 de goluri marcate, românul își păstrează echilibrul și cere concentrare maximă pentru meciul cu Torino.

„Suntem conștienți de cât am muncit pentru a ne pune în această situație, dar știm și că mai lipsesc meciuri și puncte pentru acest vis. Atmosfera e senină ca întotdeauna”, a transmis tehnicianul.

Publicitate
  • Chivu 003
×
Cristi Chivu / Foto: Imago Images
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
De ce nu a putut fi doborâtă drona rusească ajunsă în Galați. Armata anunță rearanjarea apărării la granița cu Ucraina
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!