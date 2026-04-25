Cristi Chivu, uluit la Inter: ”Nimic nu m-a surprins, cu excepția asta! Sunt de-a dreptul uimit”

Pentru Inter urmează meciul cu Torino de duminică seară, ora 19:00. Meciul va avea loc pe ”Stadio Olimpico di Torino” și va conta pentru runda cu numărul 34.

După 33 de etape desfășurate în primul eșalon al Italiei, echipa pregătită de Cristian Chivu a bifat 25 de victorii, trei rezultate de egalitate și cinci înfrângeri.

La conferința de presă premergătoare meciului, Chivu a evidențiat că a rămas uimit de omogenitatea grupului de la Inter. Tehnicianul român a evidențiat cât de bine se înțeleg jucătorii între ei și că nu e o coincidență performanța ”nerazzurrilor” din actuala stagiune.

”Sunt norocos să antrenez un mediu pe care îl cunosc foarte bine. Nimic nu m-a surprins, cu excepția laturii umane. Băieții m-au uimit cu adevărat! Acest grup a făcut lucruri extraordinare în ultimii ani, dar apoi nu și-a atins anumite obiective și a suferit nedreptăți pe care nu le merita.

Am fost impresionat de sentimentul jucătorilor de apartenență și de cât de bine se înțeles. La începutul anului, se vorbea despre un ciclu încheiat, dar au renăscut. Au mers împotriva curentului față de narațiunea de la începutul anului.

Și nu e o coincidență că suntem primii și în finala cupei. În Liga Campionilor, cu siguranță, ar fi trebuit să ne descurcăm mai bine, dar acolo, îmi asum responsabilitatea pentru acel meci împotriva lui Bodo. Îi iubesc la nesfârșit și îi țin aproape pe jucători!”, a spus Cristi Chivu, citat de TMW.

Inter e și în finala Coppa Italia, care va fi pe 13 mai (miercuri), ora 22:00.

