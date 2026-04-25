Cristi Chivu vrea să-și transfere „copilul” la Inter Milano. Pe cine a pus ochii

Cristi Chivu vrea să-și transfere „copilul” la Inter Milano. Pe cine a pus ochii Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tehnicianul liderului din Italia se gândește deja la campania de transferuri din vară și a recunoscut că urmărește cu mare atenție un fotbalist de perspectivă.

TAGS:
Inter MilanoSerie Acristi chivu
Din articol

La conferința de presă premergătoare partidei cu Torino, Cristi Chivu a fost chestionat în legătură cu viitorul echipei și posibilele mutări pe piața transferurilor. Antrenorul a oferit un răspuns sincer și a dezvăluit interesul clubului milanez pentru un tânăr jucător de la formația de tineret, de care îl leagă o relație specială.

Întrebat direct despre posibilitatea de a-l aduce la prima echipă pe Aleksander Stankovic, fiul fostului său coleg Dejan Stankovic, românul a oferit detalii despre planurile conducerii.

„Suntem deja dincolo de această etapă, vorbim deja despre piața de transferuri. Îl urmărim pe Aleksander Stankovic cu mare atenție, știm ce face după perioada de la Primavera. Îl cunosc de când avea 4 ani, îmi este ca un fiu. Când va fi perioada de mercato, cu siguranță ne vom gândi la el”, a zis antrenorul de pe „Giuseppe Meazza”.

  • Adelina chivu 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sacrificiu uriaș în tabăra milaneză

În plus, ehnicianul a oferit informații și despre situația lotului, scoțând în evidență sacrificiul pe care îl fac unii jucători.

„Acum e bine, în ultimele două luni a avut o triplă fractură la mână, dar nu am spus niciodată asta de teamă să nu-i facă cineva rău. S-a pus la dispoziție și a jucat strângând din dinți”, a precizat Chivu. Pentru partida următoare, Luis Henrique va fi indisponibil, potrivit ultimelor teste medicale care au indicat o problemă musculară, în timp ce Lautaro Martinez este așteptat să revină în lot săptămâna viitoare.

Publicitate
De ce nu a putut fi doborâtă drona rusească ajunsă în Galați. Armata anunță rearanjarea apărării la granița cu Ucraina
ARTICOLE PE SUBIECT
Mesajul surprinzător al lui Cristi Chivu când a fost întrebat despre titlu. Cum le-a răspuns contestatarilor
Cristi Chivu, uluit la Inter: ”Nimic nu m-a surprins, cu excepția asta! Sunt de-a dreptul uimit”
Încă un cadou pentru Chivu: killer-ul Italiei, pe cale să semneze cu Inter!
ULTIMELE STIRI
Manchester City - Southampton, ACUM pe VOYO: se joacă prima semifinală a Cupei Angliei
Arsenal - Newcastle 1-0, pe VOYO acum. ”Tunarii” au nevoie de un parcurs perfect pentru titlu
CFR Cluj - U Cluj se joacă ACUM: ultima șansă la titlu pentru Pancu și ai lui
Aniversare de coșmar pentru golgheterul de care Becali și-a bătut joc: „Nu-și revine!“
”CRAZY”! Bayern Munchen a fost condusă cu 3-0 la pauză, apoi ”monstrul” Harry Kane și-a făcut treaba
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali nu renunță! Negociază ”la sânge” cu antrenorul dorit la FCSB: ”Mă, băiatule!”

Real Madrid, KO în lupta pentru titlu la ultima fază cu Betis! Clasamentul din La Liga

Amenințat cu demisia de către Mihai Stoica, Gigi Becali reacționează: ”Bă, stai puțin, nu e chiar așa!”

Gigi Becali a făcut anunțul: jucătorul care va semna la finalul sezonului

Ar fi de vis pentru Gigi Becali! Mihai Pintilii a dat verdictul: „5 milioane de euro”

FCSB - Petrolul Ploiești 3-1 | „Roș-albaștrii”, victorie fără emoții la primul meci de la plecarea lui Mirel Rădoi



Recomandarile redactiei
Aniversare de coșmar pentru golgheterul de care Becali și-a bătut joc: „Nu-și revine!“
CFR Cluj - U Cluj se joacă ACUM: ultima șansă la titlu pentru Pancu și ai lui
”CRAZY”! Bayern Munchen a fost condusă cu 3-0 la pauză, apoi ”monstrul” Harry Kane și-a făcut treaba
Arsenal - Newcastle 1-0, pe VOYO acum. ”Tunarii” au nevoie de un parcurs perfect pentru titlu
Mihai Pintilii a răbufnit: „Tu pe ăsta chiar nu-l vezi? Nu dai 5 milioane?”
Alte subiecte de interes
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
CITESTE SI
stirileprotv Dronă a Rusiei, prăbușită în orașul Galați. MApN anunță că a detectat alte ”fragmente” în județul Tulcea

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

stirileprotv Top 5 țări care te plătesc să te muți acolo. Într-una dintre ele poți cumpăra locuințe cu mai puțin de 1 euro

stirileprotv Greșeala care trebuie evitată dacă ai o mașină cu transmisie automată. Ce să nu faci niciodată la semafor

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!