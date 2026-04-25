Cristi Chivu vrea să-și transfere „copilul” la Inter Milano. Pe cine a pus ochii

La conferința de presă premergătoare partidei cu Torino, Cristi Chivu a fost chestionat în legătură cu viitorul echipei și posibilele mutări pe piața transferurilor. Antrenorul a oferit un răspuns sincer și a dezvăluit interesul clubului milanez pentru un tânăr jucător de la formația de tineret, de care îl leagă o relație specială.

Întrebat direct despre posibilitatea de a-l aduce la prima echipă pe Aleksander Stankovic, fiul fostului său coleg Dejan Stankovic, românul a oferit detalii despre planurile conducerii.

„Suntem deja dincolo de această etapă, vorbim deja despre piața de transferuri. Îl urmărim pe Aleksander Stankovic cu mare atenție, știm ce face după perioada de la Primavera. Îl cunosc de când avea 4 ani, îmi este ca un fiu. Când va fi perioada de mercato, cu siguranță ne vom gândi la el”, a zis antrenorul de pe „Giuseppe Meazza”.