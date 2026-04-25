Inter putea deveni campioană încă din acest weekend, cu condiția unei victorii contra lui Torino, dar și ca Napoli și AC Milan să nu își câștige meciurile. Victoria clară a lui Napoli împotriva lui Cremonese (4-0) a amânat însă cu cel puțin o săptămână acest moment.

Inter ar urma să primească trofeul de campioană la meciul cu Verona, din weekend-ul 16-17 mai

"Nerazzurrii" își vor asigura matematic titlul cu două victorii în ultimele două etape: contra lui Torino, duminică, și împotriva Parmei, pe 3 mai, acasă.

Chiar dacă acest scenariu se va îndeplini, Inter nu va organiza o sărbătoare la partida de weekend-ul viitor cu Parma. Echipa lui Cristi Chivu va aștepta ultimul meci de acasă din acest sezon, contra Veronei, în weekend-ul 16-17 mai, anunță Gazzetta dello Sport.

Acela va fi momentul în care Inter va primi trofeul de campioană, iar clubul va organiza și o paradă cu un autobuz descoperit pe străzile din Milano.

La acel moment, Inter ar putea fi și câștigătoare a Cupei Italiei. Finala cu Lazio, de pe Stadio Olimpico din Roma, este programată pe 13 mai, în direct pe VOYO.