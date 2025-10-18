AS Roma și Inter se întâlnesc sâmbătă, de la ora 21:45, în etapa a șaptea din Serie A.



După șase etape, Roma ocupă locul 2, cu 15 puncte, la egalitate cu liderul Napoli, în timp ce Inter lui Cristi Chivu se află pe locul 4, la trei puncte în spate.

În ultimele cinci meciuri oficiale, Inter a obținut cinci victorii consecutive. În precedentul duel direct, Roma s-a impus cu 1-0, golul fiind marcat de Matias Soule în minutul 22.



Radja Nainggolan, surprins plăcut de jocul lui Inter cu Chivu pe bancă



Radja Nainggolan, fost jucător la ambele formații, a prefațat duelul din Serie A dintre cele două și a lăudat jocul bun a lui Inter.

Mijlocașul cunoscut mai mult pentru perioada de la Roma a punctat faptul că „nerazzurri” au păstrat aceeași mentalitate de învingători și cu Cristi Chivu pe bancă.

Nainggolan a subliniat și faptul că echipa lui Gasperini nu are un joc atât de bun, dar obține rezultatele dorite în acest start de stagiune.

„Nu vă uitați la cifre și statistici, asta nu e fotbal: e în sufletul unei echipe să înțelegi acest sport, iar Inter are asta de mult timp.

Roma se descurcă bine, chiar dacă nu joacă un fotbal grozav. De fapt, este incomparabil cu cu perioada petrecută la Atalanta... Dar dacă fac puncte jucând așa, unde poate ajunge când jucătorii vor începe să-i înțeleagă mișcările? Acesta este un semn important: înseamnă că Roma poate încă să crească. Gasperini lovește din greu și, în cele din urmă, le intră în cap. Puținele goluri primite sunt primul pas.”, a spus Radja Nainggolan, conform TMW.com.

Cristi Chivu a reușit să redreseze echipa milaneză, în urma unui start sub așteptări, iar Inter are cinci victorii consecutive înaintea derby-ului cu Roma din campionat.

