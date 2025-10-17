Cristi Chivu își elogiază rivalul înainte de AS Roma - Inter: "Are tot respectul meu"

Cristi Chivu &icirc;și elogiază rivalul &icirc;nainte de AS Roma - Inter: Are tot respectul meu Serie A
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano, se pregătește de duelul de pe Stadio Olimpico împotriva lui AS Roma, sâmbătă, de la 21:45, în runda a șaptea din Serie A.

InterAS Romacristi chivugian piero gasperini
Pauza pentru meciurile echipelor naționale a venit pentru Inter după 5 victorii consecutive. Trupa lui Cristi Chivu se află pe locul 4 în Serie A, cu 12 puncte, la trei lungimi în spatele primelor clasate Napoli și AS Roma.

Cristi Chivu îl elogiază pe Gian Piero Gasperini înainte de AS Roma - Inter

În duelul cu AS Roma, Cristi Chivu va avea ocazia să își întâlnească unul dintre foștii săi antrenori. Gian Piero Gasperini a antrenat-o pe Inter pentru o scurtă perioadă, în sezonul 2011/2012, iar românul a vorbit despre experiența sa sub comanda actualului tehnician de la AS Roma.

"Chiar dacă experiența a fost una scurtă, mi-a lăsat o impresie plăcută, una pe care o am și acum ca antrenor. Inovațiile aduse de el reprezintă o sursă de inspirație. Gasperini are tot respectul meu. Îmi aduc aminte că ne-am pregătit grozav sub comanda lui la Inter și rar m-am simțit atât de bine fizic și mental.

La acel moment, știu că a încercat să schimbe sistemul și am jucat fundaș stânga. Din nefericire, nu a avut rezultate și a plecat rapid, însă ulterior și-a arătat valoarea. Este o sursă de inspirație pentru noi", a spus Chivu, la conferința de presă premergătoare jocului cu AS Roma.

  • 5 meciuri a rezistat Gasperini la Inter, în startul sezonul 2011/12. A pierdut patru jocuri și a înregistrat o remiză.

În ceea ce privește jocul propriu-zis, Chivu a anunțat că va miza între buturi pe Yann Sommer, iar revenirea lui Marcus Thuram după accidentare este incertă.

