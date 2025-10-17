De când a preluat echipa din Milano, fostul mare internațional român a bifat 12 apariții la cârma ”nerazzurrilor”. Chivu a înregistrat o medie de 2,08 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.



Cu cine s-a luptat Chivu pentru postul de antrenor de la Inter: ”S-au aflat pe listă, dar Cristi a fost candidatul ideal”



Piero Ausilio, directorul sportiv al trupei de pe ”Giuseppe Meazza”, a explicat că pe lista potențialilor înlocuitori ai lui Inzaghi se aflau și Cesc Fabregas și Roberto De Zerbi.



De Zerbi o antrenează acum pe Olympique Marseille în Ligue 1, competiție transmisă pe VOYO, în timp ce Fabregas e tehnicianul lui Como în Serie A



În cele din urmă, Inter a decis că românul este cea mai bună alegere. Ca jucător, Chivu a petrecut la Milano șapte ani, s-a retras în 2014, la patru ani după ce a câștigat UEFA Champions League.



”Ne-am trezit nevoiți să abordăm problema înlocuirii lui Simone Inzaghi abia pe 1 iunie. Până în ultimul moment, am sperat că va rămâne. Odată ce patronii au sfătuit clubul să caute un nou antrenor, clubul a evaluat mai multe opțiuni, iar Chivu a ieșit în evidență ca fiind candidatul ideal.



Fabregas și De Zerbi s-au aflat, de asemenea, printre candidați, dar, după verificările necesare, conducerea și-a tras propriile concluzii. Cristi are tot ce căutam. Este alegerea potrivită și pentru patronii echipei”, a spus Piero Ausilio, pentru Corriere dello Sport, citat de TMW.

