ACS HC Buzău 2012 a învins-o pe CS Minaur Baia Mare cu scorul de 36-28, miercuri, în Sala ''Romeo Iamandi'', într-o partidă din etapa a 18-a a Ligii Naţionale de handbal masculin.

HC Buzău a revenit pe locul 2 după 36-28 cu Minaur Baia Mare

Minaur a condus cu 8-5 şi 9-6 în prima repriză, dar gazdele au revenit şi la pauză conduceau cu 15-13.

HC Buzău şi-a consolidat avantajul în partea secundă, câştigând la o diferenţă de opt goluri.

Gabrielius Virbauskas a marcat 9 goluri pentru gazde, Vencel Csog a reuşit 7, iar Mihajlo Mitic 5.

Portarul Ghenadi Komok a avut 10 intervenţii.

Cei mai buni de la Minaur au fost Milan Kotrc, cu 6 goluri, şi portarul Anton Terehov, cu 10 intervenţii, conform Agerpres.

